Chord Gitar dan Lirik Lagu Sampai Nanti Sampai Mati - Letto: Kalau Kau Pernah Takut Mati

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik Letto pertama kali dibentuk 21 April 2004.

Band asal Yogyakarta ini bergenre Pop rock.

Lagu Sampai Nanti, Sampai Mati menjadi single di album perdana mereka.

Lagu ini dirilis pada tahun 2005.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Sampai Nanti, Sampai Mati:

D G D G

D G

Kalau kau pernah takut mati..sama

D G

kalau kau pernah patah hati..aku juga iya

D G

dan sering kali.. sial datang dan pergi

D G

tanpa permisi..kepadamu

D G D G D G

suasana hati..hmm..tak peduli

D G

Kalau kau kejar mimpimu..salut

D

kalau kau ingin berhenti

G

ingat ‘tuk mulai lagi

D G

tetap semangat..dan teguhkan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G -Em

sampai mati..mmm

F G

..Kadang memang

Am Bb

cinta yang terbagi

F G Am Bb

..kadang memang

F G

..sering kali

Am Bb

mimpi tak terpenuhi

F G Am Bb

..sering kali

Bb

D..G..D..G.. (2x)

D G

Tetap semangat..dan teguhkan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G

tetap melangkah..dan keraskan hati

D G

di setiap hari..sampai nanti

D G D

sampai mati.. sampai mati

(Tribunnews.com/Mohay)