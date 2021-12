Chord Ya Allah Kami - Iwan Fals: Hanya pada-Mu lah Kami Memohon

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Ya Allah Kami, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Ya Allah Kami ini terdapat di album Keseimbangan Iwan fals yang dirilis pada 2010.

Lagu ini menceritakan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan keselamatan serta ketenangan dalam menjalani hidup.

Liriknya mempunyai arti yang mendalam dan pas untuk dihayati ketika sedang menghadapi ujian hidup.

Berikut Chord 'Ya Allah Kami' dari Iwan Fals

C F C

Ya Allah ya Tuhan kami

F C

Tolonglah tolong

F C

Ya Allah ya Robbi

F C

Engkaulah yang paling mengerti

F Em Am G C

Pikiran dan hati ini gelisah

F G C

Menimbang masa depan dengan gamang

F Em Am G C

Sungguh hati ini tak tenang

F G C

Sungguh kami takut, ya Allah

Lindungi kami, ya Robbi

Lindungi negeri ini

Berilah kemudahan

Jauhkan kemungkaran

F Em Am

Berilah kecerahan

G C Em Am G F

Bagi masa yang gelap ini, ya Allah

Dm C Em F

Hanya pada-Mu lah kami memohon (hanya pada-Mu lah)

Dm Am

Wahai pemilik segala Nama

Em F

Maha dari segala maha

Em F

Sumber dari segala sumber

C F C

Ya Allah, kabulkanlah

F C

Kabulkanlah doa kami

(Tribunnews.com)