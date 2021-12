Donny Damara Perankan Seorang Ayah Penderita Alzheimer di Film 'Menunggu Bunda'

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Film drama keluarga berjudul 'Menunggu Bunda' hadirkan Donny Damara, Putri Ayudya dan Rey Mbayang, sebagai pemerannya.

Ketiganya membagikan cerita tentang karakter mereka dalam film yang diproduksi Falcon Pictures dan disutradarai Richard Oh.

Donny Damara memerankan seorang ayah penderita alzheimer.

"Karakter saya ayah yang punya alzheimer, dari mana saya belajar, saya baca alzheimer itu seperti apa sih. Kemudian parahnya seperti apa, gejalanya seperti apa, kodisinua seperti apa. Kebetulan nonton film Iris sama Stil Alive," ujar Donny Damara di kantor Falcon Picture, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

"Ada satu hal yang saya tangkap, saya menganalogikan ya, kayak televisi drereeet (hilang sinyal) on and off. Dengan waktu yang lumayan instensif," bebernya.

Sementara, Putri Ayudya mendapat peran sebagai Yeni yang merupakan ibu atau bunda dalam film tersebut.

"Tokohnya tuh eksentrik, bukan yang bulu-buluan, dia kaya normal tapi ada sesuatu, aku merasa karakter Yeni seperti itu ada ideologi yang menarik gitu.

(kiri ke kanan) Rey Mbayang, Donny Damara, Richard Oh, dan Putri Ayudya saat membagikan cerita soal film Menunggu Bunda di kantor Falcon Picture, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

"Kadang-kadang kita berpikir cinta sampai mana besarnya, kapasitas hati kita seberapa besar. kita jatuh cinta sama suami, anak, anak kita lagi, jadi jatuh cinta tuh bisa berkali-kali ya. Aku pikir Yeni penggambarannya juga seperti itu," jelasnya.

Rey Mbayang hadir sebagai adik bungsu dari tiga bersaudara bersama Steffi Zamora dan Adinda Thomas. Ia pun menceritakan bagaimana perannya di film tersebut.

"Aku di sini berperan sebagai sosok anaknya namanya Andra, dia itu anak laki-laki yang manis, anak yang satu satunya laki-laki yang punya beban juga. Aku enggak bisa cerita banyak, takut spoiler ke teman teman. Itu singkatnya," beber Rey Mbayang.

Rencananya film 'Menunggu Bunda' akan dirilis pada 17 Desember 2021 secara streaming melalui platform KlikFilm.