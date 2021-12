Unggahan Terakhir Laura Anna sebelum Meninggal Jadi Sorotan: Ini Bisa Jadi Akhir dari Segalanya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Tanah Air.

Selebgram muda Edelenyi Laura Anna atau biasa dipanggil Lora meninggal dunia, Rabu (15/12/2021).

Kepergian mantan kekasih Gaga Muhammad ini langsung menjadi perbincangan warganet.

Termasuk unggahan terakhir Laura Anna dalam InstaStory @edlnlaura, Selasa (14/12/2021).

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan lagu dari Keane berjudul Somewhere Only We Know.

Kemudian sang selebgram mengutip sedikit bagian dari lagu milik Keane itu dan menuliskan liriknya.

Unggahan Laura Anna sebelum meninggal dunia yang kini jadi sorotan. (Instagram @edlnlaura)

"And if you have a minute, why don't we go?

Talk about it somewhere only we know?

This could be the end of everything," tulis Laura Anna.

Lirik berbahasa Inggris itu berarti, 'dan apabila kamu punya waktu sebentar, mengapa kita tidak pergi?'.