Unggahan Terakhir Laura Anna Sebelum Meninggal, soal Persidangan hingga Momen Bareng Nagita Slavina

Selebgram Laura Anna meninggal dunia.

Kabar duka tersebut pun sudah diunggah oleh banyak artis, selebgram, hingga publik figur.

Sebelum meninggal dunia, Laura Anna sempat mengunggah beberapa momen di instagram pribadi miliknya @edlnlaura.

Tampak dalam story instagram miliknya dirinya mengunggah saat bercanda hingga soal persidangan.

Unggahan terakhir Laura Anna sebelum meninggal dunia di akun instagramnya. (Tangkap layar instagram @edlnlaura)

Tidak hanya itu Lauran Anna juga membagikan momen-momen indah semasa hidupnya bersama para sahabatnya.

Terbaru sekitar dua hari lalu, Laura mengunggah kolase foto, bersama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Marshel Widianto, Keanu, Gilang Widya, Shandy Purnamasari, Aan Story, juga bersama sang ibu dan saudara kandungnya.

Dalam unggahan tersebut dirinya menuliskan caption:

"From there to here… mbak gigi and aa raffi always treat people like (emoji mahkota ratu) never angry always understanding. No let people go hungry if they eat we have to eat with them too. We love them alot and i love them alot always beautiful never not. Nahh ngerti gak tuuu b.inggris gue HAHAHA intinya mereka TOP IS DE BEST."

Laura Anna unggah momen bersama rekan dan sahabat sebelum meninggal dunia. (Tangkap layar instagram @edlnlaura)

Kabar Duka

