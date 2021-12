Debut Project Solo, Alvons Freedom Rilis Mini Album

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alvons Freedom yang dikenal sebagai Apong memulai project solonya dengan merilis mini album.

Mini album tersebut diberina nama yang sama dengan namanya yakni 'Alvons Freedom'.

Meski ini proyek solo, setiap penampilannya akan melibatkan banyak musisi lain untuk format full band.

Apong mengibaratkan mini albumnya sebagai sebuah kebebasan Alvons dalam mengekspresikan dirinya.

Di dalam album itu juga ada beberapa tema besar yang diangkat, seperti kehidupan sosial, kedamaian, cinta dan duka.

"Di mini album, kalau saya ngangkatnya sih temanya sebenarnya cinta. Jadi cinta yang universal, cinta dengan orang yang masih ada, cinta dengan yang sudah enggak ada, cinta dengan sahabat, cinta dengan orang yang rasakan," kata Alvons Freedom di kawasan Kemang, Rabu (15/12/2021).

"Lagu ciptaan saya sendiri, tapi ada satu lagu yang judulnya “Love” featuring sama Simalodra ada hiphopnya," tuturnya.

Pada album tersebut, Alvons Freedom menyuguhkan lima lagu yakni Bersamamu, Berbagi, My Inspiration, Jangan Ragu dan Love.

Apong menjadikan salah satu lagunya yakni My Inspiration sebagai jagoan, menurutnya 'My Inspiration' disebut Apong didedikasikan untuk mendiang Steven Nugraha Kaligis atau Tepeng, vokalis Steven and Coconut Treez.