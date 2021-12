Genflix Melanjutkan Komitmen Dukungannya Pada Sineas Muda Tanah Air Untuk Terus Berkarya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Genflix melanjutkan komitmen dukungannya pada sineas muda untuk terus berkarya di masa pandemi Covid-19, lewat Genflix Original Series.

“Genflix berkomitmen mengembangkan ekosistem perfilman, baik dengan menggandeng rumah produksi, insan perfilman, content creator, hingga pengembang aplikasi

untuk terus berkarya,” ungkap Director Genflix, Greeny Dewayanti dalam

Year End Media Gathering di Hotel Des Indes, Jakarta.

Dengan begitu, dirinya berharap, kreativitas serta produktivitas insan film nasional tetap terjaga, sementara publik mendapatkan alternatif tayangan berkualitas di tengah pandemi.

Sementara Head of Content Genflix, Liany menyampaikan, hingga saat ini konten-konten

dalam Original Series mampu memikat hati pelanggan untuk terus mengikuti tayangan web

series yang disediakan.

Pihaknya berupaya membangun ekosistem film yang berdaya saing dengan menyediakan over the top video, menampilkan pemeran berkualitas.

Sosok seperti Bastian Steel, Vinnesa Inez, Yuki Kato, Masayu Anastasya, Ajun Perwira, Dea Annisa, Elina Joerg, Zikry Daulay, Dede Satria, Randy Martin, Brigitta Cynthia, Kiki Saputri, Zee Zee Shahab Verdi Solaiman, Piet Pagau, dan Inggrid Wijanarko adalah sebagian dari pemeran berpengalaman yang turut terlibat. Mereka memiliki rekam jejak peran di banyak film layar kaca dan perak.

Upaya membangun ekosistem film juga difasilitasi Genflix melalui fitur Live Stream, dimana para content creator dapat melakukan terhubung dan berinteraksi langsung dengan para penggemarnya. Live Stream, membebaskan para creator untuk mengisi beragam genre.

Salah satu genre yang paling diminati adalah live stream mabar esport Mobile Legend, di mana dengan fitur ini pelanggan dapat bermain bersama proplayer esport Mobile Legend dan masih banyak games lainnya seperti PUBG Mobile, Arena of Valor, Free Fire dll.

10 Genflix Original Series terbaik sepanjang 2021

1. Diaku Imamku

2. Abi ghea

3. Devnay

4. Arjuna

5. Alone

6. Galang: Musuh jadi suami

7. My Sweet Doctor

8. Kacamata Lani

9. Asya Story

10. I am in danger