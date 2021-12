Laura Anna Meninggal Dunia, Unggahan Terakhir di IG Jadi Sorotan: Ini Bisa Jadi Akhir dari Segalanya

TRIBUNNEWS.COM - Selebgram Laura Anna meninggal dunia.

Unggahan terakhir Laura di Instagram pun menjadi sorotan.

Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Tanah Air.

Selebgram muda Edelenyi Laura Anna atau biasa dipanggil Lora meninggal dunia, Rabu (15/12/2021).

Kepergian mantan kekasih Gaga Muhammad ini langsung menjadi perbincangan warganet.

Termasuk unggahan terakhir Laura Anna dalam InstaStory @edlnlaura, Selasa (14/12/2021).

Dalam unggahan tersebut, ia membagikan lagu dari Keane berjudul Somewhere Only We Know.

Kemudian sang selebgram mengutip sedikit bagian dari lagu milik Keane itu dan menuliskan liriknya.

Unggahan Laura Anna sebelum meninggal dunia yang kini jadi sorotan. (Instagram @edlnlaura)

"And if you have a minute, why don't we go?

Talk about it somewhere only we know?