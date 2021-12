Mulai Syuting Tahun Depan, Serial Horor Losmen Melati Dibintangi Alexandra Gottardo dan Marthino Lio

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alexandra Gottardo dan Marthino Lio akan bintangi serial horor yang bertajuk 'Losmen Melati' yang akan tayang secara streaming.

Series tersebut merupakan hasil kerjasama antara plaform Catchplay+ dengan Infinite Studios.

"Kami berharap serial ini dapat melampaui ekspektasi pelanggan Catchplay+ dalam hal kualitas produksi melalui struktur produksi bersama internasional ini," kata Daphne Yang, CEO Catchplay+ di Indonesia, sekaligus produser eksekutif serial tersebut kepada awak media, Kamis (16/12/2021).

Serial 'Losmen Melati' akan mulai syuting pada awal 2022 dan akan menghadirkan 10 episode. Losmen Melati akan menghadirkan Mike Wiluan dari Infinite sebagai showrunner.

Clover Films sebagai associate producer dan menangani penjualan internasional untuk area di luar wilayah utama Catchplay di Singapura, Indonesia, dan Taiwan.

Baca juga: Web Series Kaget Nikah Disandingkan dengan Serial American Pie, Bawa Isu Tabu yang Dibalut Komedi

Mike Wiluan mengakui Indonesia adala negara yang sukses menyajikan tayangan bergenre horor untuk dalam maupun luar negeri.

"Kami bangga bisa menjadi bagian dari tradisi mendongeng yang kaya ini, yang menampilkan talenta terbaik Indonesia. Kami menantikan untuk menghidupkan cerita Losmen Melati ini bersama partner kami Catchplay," kata Mike Wiluan.

Selama menunggu kehadiran serial Losmen Melati ini, pecinta film dan series bisa menyaksikn deretan tayangan spesial di platform tersebut diantaranya adalah "Dune", "Don’t Breathe 2", "The Suicide Squad 2", "Space Jam: A New Legacy", "Escape Room: Tournament of Champions", hingga "The Gift", yang diperankan oleh Reza Rahadian.