Chord Gitar dan Lirik Lagu Mimpi yang Sempurna - Petepan: Aku Kan Menghilang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Mimpi yang Sempurna dari Peterpan dalam artikel berikut ini.

Mimpi yang Sempurna adalah lagu debut band Peterpan di tahun 2002.

Band yang digawangi Ariel, Andika, Indra, Lukman, Reza, dan Uki ini kemudian merilis album studio pertamanya bertajuk Taman Langit pada tahun 2003.

Berikut Mimpi yang Sempurna - Peterpan:

[Intro]

D D

Em C G D

Em C G D D



[Verse 1]

Em C G

Mungkinkah bila ku bertanya

D Em

Pada bintang-bintang

C G

Dan bila ku mulai merasa

D Em

bahasa kesunyian



[Interlude]

(Em) C G D



[Verse 2]

Em C G

Sadarkan aku yang berjalan

D Em

dalam kehampaan

C G

Terdiam, terpana, terbata

D

Semua dalam keraguan

Em C G D Em C G D

Aku dan semua yang terluka karena kita



[Verse 3]

Em C G

Aku kan menghilang

D Em

dalam pekat malam

C G D

Lepas ku melayang

Em C G

Biarlah ku bertanya

D Em

pada bintang-bintang

C G

Tentang arti kita

D

dalam mimpi yang sempurna

(Tribunnews.com)