Chord Gitar dan Lirik Lagu Tunggu Aku - Good Morning Everyone: Nantikan ku datang jumpai dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tunggu Aku" yang dipopulerkan oleh grub band Good Morning Everyone (GME).

Lirik lagu ini diciptakan oleh Yuli Perkasa.

Video klip lagu "Tunggu Aku" telah diunggah di kanal YouTube Good Morning Everyone pada 12 Februari 2018.

Hingga kini, Jumat (11/6/2021) video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 7,6 juta kali.

Chord dan Lirik Lagu Tungggu Aku - Good Morning Everyone

[Intro]

C



[Verse]

C

Ku rangkai kata di benakku

Am

sambil berdendang ku coba tuliskan lagu

F C G

ceritakan tentang indah wajahmu

C

Khayalanku pun menari-nari

Am

ku bayangkan jika kau ada di sini

F C G

menulis dan bernyanyi bersamaku

F C G

menulis kisah tentang kau dan aku ~



[Chorus]

C G

Nantikan ku datang jumpai dirimu

Am G F

habiskan malam bersamamu

C G

jagalah hatimu tunggulah diriku

Am G D

ku kan kembali bersamamu

F C

bersamamu



[Verse]

C

Ku ingat saat kau tersenyum

Am

menggenggam tanganku waktu hujan turun

F C G

betapa ku rindukan saat itu

C

Dan bila suatu hari nanti

Am

ku kan pergi lagi tuk mengejar mimpi

F C G

kan ku simpan senyummu dalam hati

F C G

tuk bekalku bermimpi di malam hari



[Chorus]

C G

Nantikan ku datang jumpai dirimu

Am G F

habiskan malam bersamamu

C G

jagalah hatimu tunggulah diriku

Am G D

ku kan kembali bersamamu ~



[Verse]

D

Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu

F

tuk kuatkan hati jalani hidup di sini

C D

tenangkan jiwamu ku pasti kan kembali

F

bersamamu



[Chorus]

C G Am G D

Nantikan ku datang jumpai dirimu

F G C

habiskan malam bersamamu ~

[Overtune]

D A

Nantikan ku datang jumpai dirimu

Bm A G

habiskan malam bersamamu

D A

jagalah hatimu tunggulah diriku

Bm A G

ku kan kembali bersamamu

D A

nantikan ku datang jumpai dirimu

Bm A G

habiskan malam bersamamu

D F#m

jagalah hatimu tunggulah diriku

Bm A E G

ku kan kembali bersamamu ~

[Outro]

D

Video Klip

(Tribunnews.com)

Berita lainnya terkait Chord Gitar