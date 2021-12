Chord Yang Terdalam - Noah: Kulepas Semua yang Ku Inginkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Yang Terdalam, lagu yang dipopulerkan oleh Peterpan, band yang kini berganti nama menjadi Noah.

Lagu Yang Terdalam ini pertama kali dirilis di album Taman Langit Peterpan pada 2003 silam.

Di 2021, lagu Yang Terdalam ini kemudian di aransemen ulang oleh Noah.

Berikut chord Yang Terdalam dari Noah

[Intro] C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude] C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

[Interlude] C A# G# G 4x

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

