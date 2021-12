Punya Nama Laura Anna, Jurnalis Asal Brazil Ini Banjir Ucapan Duka dari Netizen Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Jurnalis foto asal Brasil, Anna Laura, dibuat kaget dan syok.

Pasalnya akun Instagram milik Anna seketika menerima pesan langsung (DM) dan komentar akun Instagram-nya ucapan duka dari warganet Indonesia.

Ucapan duka yang masuk ke akun Instagramnya sangatlah banyak.

Baca juga: Punya Nama Mirip Laura Anna, Selebgram Brasil Banjir Ucapan Duka dari Warganet: Kalian Salah Orang

Baca juga: Pagi Ini, Sebagian Abu Jenazah Laura Anna akan Dilarung ke Ancol

Sampai-sampai Anna Laura menuliskan bahwa dia bukan Laura Anna asal Indonesia di profil akunnya.

Walau pun begitu upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Anna masih saja dikirimi ucapan duka oleh warganet Indonesia.

Tindakan netizen Indonesia cukup meresahkan karena tidak hanya akun Instagram, Anna menyebutkan jika komentar tersebut juga berujung pada media sosial lainnya.

"Saya bukan Laura Anna dari Indonesia!!! Tolong berhenti!! Aku tidak bisa mengatasi hari-hari selanjutnya seperti ini. Aku pikir aku bisa melewatinya tapi orang Indonesia ada di mana-mana di profil (Instagram), di email, di media sosial lain dan juga di akun Instagram bertanya-tanya. Tolong hentikan!! Instagram Laura Anna @adlnlaura," tulis dia di Instagram Story, dikutip Jumat (17/12/2021).

Tidak hanya itu, ia pun lalu mengunggah sebuah status untuk menegaskan bahwa dirinya bukan Laura.

Anna juga membagikan foto berisi informasi terkait akun Instagram selebgram Laura Anna lewat unggahan terbarunya.

"I am not Laura Anna from Indonesia!! Please. Stop. Her Instagram: @edlnlaura," tulis dia dikutip Kompas.com dari Instagram @anna.laura, Jumat (17/12/2021).