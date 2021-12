Chord Gitar Lagu Lintang Sewengi - Ndarboy Genk: Yen Ono Salah Ning Uripku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Lintang Sewengi yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Daru Jaya, Ndarboy Genk.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Lintang Sewengi - Ndarboy Genk:

Intro : F G C G/B Am G

Dm G..



C -G/B Am -G

Yen ono salah ning uripku..

F G C

Kulo nyuwun pangapuramu..

E

Aku sih pingin lanjut

Am G

Senajan wis kebacut

Dm G

Tak akoni.. aku sing luput..

Intro: Dm G



C -G/B Am -G

Udan, udano sing gede..

F G C

Glintirno eluhku iki..

E Am G

Gowono mili ojo mbok gowo bali..

Dm G C

Salahku sing wingi uwis tak getuni..



F G

Bubar.. ora tak baleni..

Em Am

Remuk.. redam ati iki..

Dm

Koyo ngene wong kelangan..

G

Rasane ora karuan..

C

Mergo salah dalan..

Reff:

F

Lintang sewengi..

G

Cukup sewengi iki..

C

Ra bakal tak duweni..

G/B Am

Mung ngeridu ati..

Dm

Tresno mung sak kedep moto..

G C C7

Kowe.. teko amung dadi gudo..

F

Gebyar netromu..

G

Mung pandelengan semu..

C

Ngluluhke atiku..

Em Am

Ninggal tatu jeru..

Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

(C)

Cukup sewengi wae..

Musik:

C E Am A#

G# D# Fm G C



F G

Bubar.. ora tak baleni..

Em Am

Remuk.. redam ati iki..

Dm

Koyo ngene wong kelangan..

G

Rasane ora karuan..

C

Mergo salah dalan..

Reff:



F

Lintang sewengi..

G

Cukup sewengi iki..

C

Ra bakal tak duweni..

G/B Am

Mung ngeridu ati..

Dm

Tresno mung sak kedep moto..

G C C7

Kowe.. teko amung dadi gudo..

F

Gebyar netromu..

G

Mung pandelengan semu..

C

Ngluluhke atiku..

Em Am

Ninggal tatu jeru..

Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

C G/B Am

Cukup sewengi wae..

G Dm G

Aku lan kowe.. cukup..

(Dm)

Cukup sewengi wae..

Outro:

Dm Em F G C

la.. a la aaa..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Kan Berpisah - Ndarboy Genk: Maturnuwun Sampun Nggawe Nyaman

Baca juga: Chord Gitar Buih Jadi Permadani - Exist: Mungkinkah Diri Ini Dapat Merubah Buih yang Memutih

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Ikhlasno - Happy Asmara, dari Kunci C: Sepine Wengi Iki Ngeridu Ati

(Tribunnews.com)

Artikel lainnya terkait Chord Gitar