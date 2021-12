BLACKPINK dan Aespa Mendominasi Member Girl Grup K-Pop Terpopuler Edisi Desember 2021

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BLACKPINK dan Aespa menyapu lima tempat teratas dalam daftar bulan ini untuk predikat member girl grup K-Pop terpopuler edisi Desember 2021.

Dilansir dari Soompi, Senin (20/12/2021), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) telah mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori member girl grup K-Pop.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap member girl grup K-Pop tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Desember 2021.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, komunikasi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 579 anggota girl grup, menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 19 November hingga 18 Desember 2021.

Urutan pertama yakni Jennie BLACKPINK dengan indeks reputasi merek 2.652.950.

Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kuncinya termasuk "BLACKPINK The Movie," "Netflix," dan "YouTube," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "chic," "release," dan "sexy."

Analisis positif-negatif Jennie juga mengungkapkan skor reaksi positif 80,72 persen.

Selanjutnya Winter dari Aespa menempati posisi kedua dalam peringkat dengan indeks reputasi merek 2.290.901 untuk Desember ini.

Sementara itu, Lisa BLACKPINK naik ke posisi ketiga dalam daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 2.002.939.

Kemudian Karina Aespa berada di tempat keempat dengan indeks reputasi merek 1.839.499.

Terakhir Jisoo BLACKPINK memegang posisinya di tempat kelima dengan total skor 1.627.479 untuk Desember 2021.

Berikut Peringkat Reputasi Brand Terpopuler untuk Kategori girl grup K-Pop selama Desember 2021:

1. Jennie (BLACKPINK)

2. Winter (aespa)

3. Lisa (BLACKPINK)

4. Karina (aespa)

5. Jisoo (BLACKPINK)

6. Taeyeon (Girls’ Generation)

7. Giselle (aespa)

8. Binnie (Oh My Girl)

9. Arin (Oh My Girl)

10. Leeseo (IVE)

