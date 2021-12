Chord Gitar dan Lirik Lagu Bunda - Potret: Kubuka Album Biru, Penuh Debu dan Usang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bunda yang dipopulerkan oleh Band Potret.

Lagu yang berjudul Bunda ini diciptakan oleh Melly Goeslaw.

Lagu yang dirilis pada tahun 1997 ini merupakan salah satu single milik grup musik Potret dari album keduanya yang berjudul Potret II.

Lagu Bunda seringkali menjadi lagu khas peringatan Hari Ibu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Bunda - Potret.

Intro : F Am Dm G

C Em Am G

Kubuka album biru

F C Dm G

Penuh debu dan usang

Bm Em Am G

Kupandangi semua gambar diri

F Dm G

Kecil bersih belum ternoda

C Em Am G

Pikirku pun melayang

F C Dm G

Dahulu penuh kasih

Bm Em Am G

Teringat semua cerita orang

F G C

Tentang riwayatku

Reff:

F G Em Am

Kata mereka

Dm G C

diriku slalu dimanja

F G Em Am

Kata mereka

Dm G

diriku slalu ditimang

C Em Am G

Nada-nada yang indah

F C Dm G

selalu terurai darimu

Bm Em Am G

tangisan nakal dari bibirku

F Dm G

takkan jadi deritanya

C Em Am G

Tangan halus dan suci

F C Dm G

telah mengangkat tubuh ini

Bm Em Am G

jiwa raga dan seluruh hidup

F G C

rela dia berikan

Reff:

F G Em Am

Kata mereka

Dm G C

diriku slalu dimanja

F G Em Am

Kata mereka

Dm G

diriku slalu ditimang

C Em Am G

Oo bunda ada dan tiada dirimu

F Dm G C

kan selalu ada di dalam hatiku

Musik : C D E F#m E A D

F G Am G C Bb D#

F Dm G

C Em Am G

Pikirku pun melayang

F C Dm G

dahulu penuh kasih

Bm Em Am G

teringat semua cerita orang

F G C

tentang riwayatku

Reff:

Outro : C F Am F

