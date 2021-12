Chord Gitar dan Lirik Lagu Tuhan Jagakan Dia - Motif Band: Dia Kekasihku kan Tetap Milikku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Tuhan Jagakan Dia yang dinyanyikan oleh Motif Band.

Lagu ini populer pada 2012 di bawah naungan label musik Royal Prima Musikindo (RPM).

Musik video lagu Tuhan Jagakan Dia telah disaksikan lebih dari 10 juta kali di YouTube.

Chord gitar Tuhan Jagakan Dia dalam artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord gitar dan lirik lagu Tuhan Jagakan Dia - Motif Band

Intro: C Em Am Dm G

C Em Am Dm G



C

Hanya dirimu yang kucinta

A Dm A Dm

Takkan membuat aku jatuh cinta lagi

G C

Aku merasa kau yang terbaik untuk diriku





C

Walau kutahu kau tak sempurna

A Dm A Dm

Takkan membuat aku jauh darimu

G C

Apa adanya ku kan tetap setia kepadamu



Reff:

F G Em

Tuhan jagakan dia

Am Dm G C

Dia kekasihku kan tetap milikku

F G Em

Aku sungguh mencintai

Am Dm G C

Sungguh menyayangi setulus hatiku



Kembali ke: *), Reff



Musik: F G Em Am Dm G C

Dm F G Em Am Dm G

Kembali ke: Reff (2x)



Outro: C Em Am Dm G (2x)

(Tribunnews.com)