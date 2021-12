Chord Gitar Lagu Luka Dalam Rindu (LDR) - Mahen: Tunggu Nanti Kita Bersama Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Luka Dalam Rindu (LDR) dalam artikel berikut ini.

Lagu Luka Dalam Rindu (LDR) dinyanyikan oleh Petrus Mahendra atau Mahen.

Video klip lagu ini telah tayang di YouTube Indo Semar Sakti pada 28 Mei 2021.

Hingga Selasa (21/12/2021), klip tersebut telah ditonton lebih dari 2,7 juta kali.

Kini lagu Luka Dalam Rindu (LDR) viral di TikTok dengan kutipan lirik: tunggu nanti kita bersama lagi, tunggu nanti pasti bertemu.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Roman Picisan - Dewa 19: Malam-malamku Bagai Malam Seribu Bintang

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Rohani Dia Lahir untuk Kami

Chord Gitar Lagu Luka Dalam Rindu (LDR) - Mahen:

[Intro] : C G Am Gm F Em Dm G

C Am

banyak cerita..

F G

yang terjadi saat ku denganmu

C Am

ada bahagia..

F G

canda tawa, ada hati rindu

F Em Dm G

jangan takut.. pasti bertemu..

F Em Dm G

tunggu nanti kita bersama.. lagi..

[Chorus]

C G/B Em Am

tunggu.. nanti pasti bertemu

Gm C F Em

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Dm G

saat kita bertemu

C G/B Em Am

aku.. tahu kau cemaskanku

Gm C F Em

saat ku tak ada disitu.. dekatmu

Dm G C-Dm-Em-F-F#-G

simpan luka dalam rindu hoo

C Am

kesal rasanya

F G

berbalas balasan tanpa bertemu

C Am

hanya lewat whatsapp

F G

habiskan malam milik berdua

F Em Dm G

jangan takut.. pasti bertemu..

F Em Dm G

tunggu nanti kita bersama lagi..

[Chorus]

C G/B Em Am

tunggu.. nanti pasti bertemu

Gm C F Em

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Dm G

saat kita bertemu

C G/B Em Am

aku.. tahu kau cemaskanku

Gm C F Em

saat ku tak ada disitu.. dekatmu

Dm G (C)

simpan luka dalam rindu

[Interlude] : C-Dm Em-F

Am-Bm-C-G

C-Dm Em-F

Am-Bm-C-G A# G..

[Chorus]

C G/B Em Am

tunggu.. nanti pasti bertemu

Gm C F Em

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Dm G

saat kita bertemu

D A/C# Bm

tunggu.. nanti pasti bertemu

Am D G F#m

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Em A

saat kita bertemu..

Bm F#/A# Am

aku.. tahu kau cemaskanku

E Em D

saat ku tak ada disitu..

C A (D)

simpan luka dalam rindu..

D A/C# Bm

tunggu.. nanti pasti bertemu

Am D G F#m

simpan dulu rasa rindumu, kesalmu

Em A

saat kita bertemu..

Bm F#/A# Am

aku.. tahu kau cemaskanku

E Em D

saat ku tak ada disitu..

C A (D)

simpan luka dalam rindu..

[Outro] : D A/C# Bm Am

G F#m Em-F#m-G-A

D..

Baca juga: Chord Gitar Lagu Santa Tell Me - Ariana Grande, Kunci Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Snowman - Sia, Kunci E: I Want You to Know That Im Never Leaving

Video Klip Lagu Luka Dalam Rindu (LDR) - Mahen:

(Tribunnews.com)