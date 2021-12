Akhirnya Bertemu dengan Menantu, Ibu Atta Halilintar Peluk Erat Aurel Hermansyah, Tulis Pesan Haru 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aurel Hermansyah akhirnya bertemu dengan keluarga besar Gen Halilintar di Turki.

Putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu langsung menerima pelukan erat dari ibu Atta Halilintar.

Momen tersebut kemudian diabadikan di Instagram, terlihat Geni membagikan foto saat merangkul Aurel. Tak cuma itu, ia juga menulis kalimat menyentuh di hari ibu.

"Bersama Mantu @aurelie.hermansyah dan Bakal Cucu. Jasa Ibu mengandung melahirkan kita dengan pengorbanan yang tiada banding, menembus ingatan kita kepada Nabi yang juga disebut Nabiyyil Ummiyyi , Nabi yang menjadi Ibu kepada Kebenaran dan Kebaikan yang hanya satu satunya," tulis Geni Faruk, dikutip Tribunnews, Kamis (22/12/2021).

"He’s The One and Only. Namun jarang orang mengingat Ibu yang terbesar, ibu keselamatan, ibu kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat, yaitu mengingat Nabi sebagai sumber segala yang diturunkan dari segala kebaikan," lanjut Geni.

Dari pesan haru yang dituliskannya itu, Geni berharap setiap orangtua khususnya ibu dapat menjadi penyambung dan suri tauladan untuk anak-anaknya kelak.

"Seandainyalah para ibu benar-benar menyambungkan anak-anaknya kepada Nabi tentulah semua akan mendapat Rahmat yang Besar. Inilah Ibu Sejati," tutupnya.

Akibat unggahannya itu, banyak netizen yang juga meramaikan komentar di dalam postingan tersebut.

Netizen ramai-ramai ikut terharu dan mendoakan kebahagiaan dan kebersamaan Aurel dengan ibu mertuanya itu.