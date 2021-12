Cara Karina Suwandi Membangun Chemistry Untuk Perankan Ibu dalam Film Backstage

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris senior Karina Suwandi berperan sebagai ibunda dari Elsa (Vanesha Prescilla) dan Sandra (Sissy Prescillia) dalam film terbarunya, berjudul Backstage.

Karina Suwandi mengaku, membangun chemistry dengan Vanesha dan Sissy untuk memerankan sosok ibu mereka menjadi tantangan tersendiri buatnya.

“Aku tantangannya lebih (khawatir) ke mereka (Vanesha dan Sissy) kakak adik bagaimana aku bisa masuk (jadi ibu), itu satu PR sendiri,” kata Karina dalam konferensi pers di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021).

Hal ini dikarenakan, ia harus masuk seolah-olah menjadi bagian keluarga Vanesha dan Sissy.

Untuk membangun chemistry tersebut, Karina Suwandi kerap membedah naskah dan juga memperhatikan gerak gerik kakak beradik tersebut.

Hingg akhirnya, Karina mulai membuka diri untuk berbincang dengan Sissy Prescillia. Ia pun bersyukur, Sissy sangat terbuka, begitupun sang asik, Vanesha Prescilla.

“Di hari hari membedah naskah, aku mulai perhatiin gerak geriknya mereka, each other sampai saya buka diri ke Sissy terus ke Vanesha. Setelah syuting saya beberapa kali nunggu mereka selesai,” ujar Karina Suwandi.

Setelah melalui itu semua, hubungan mereka bertiga pun jadi makin dekat.

Saking dekatnya, Karina Suwandi merasa tak seperti ibu Vanesha dan Sissy, melainkan kakak pertama mereka.

“Saya ngerasa jadi kakak, kakak pertamanya saya menjadi sangat dekat. Saya rasa mereka, kalian juga setuju mereka adalah the best sister in the world,” tukas Karina.