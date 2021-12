Chord dan Lirik Roman Picisan - Dewa 19, Viral di TikTok: Malam-malamku Bagai Malam Seribu Bintang

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci gitar lagu dari Dewa 19 berjudul Roman Picisan.

Lagu Roman Picisan telah dirilis pada 2000 silam, oleh grup musik asal Indonesia, Dewa 19.

Lagu tersebut termuat di album kelima Dewa 19, yakni Bintang Lima.

Saat ini, lagu Roman Picisan sedang ramai di TikTok dan digunakan sebagai latar suara di banyak video.

Chord gitar dan lirik lagu Roman Picisan - Dewa 19:

Am E Tatap matamu bagai busur panah Am E Yang kau lepaskan ke jantung hatiku Dm Bb C G Meski kau simpan cintamu masih Dm Bb C G D Tetap nafasmu wangi hiasi suasana Am E Saat ku kecup manis bibirmu Reff: A C#m Em Dm Cintaku tak harus miliki dirimu A C#m Em Dm Meski perih mengiris iris segala janji Am E Aku berdansa di ujung gelisah Am E Di iringi syahdu lembut lakumu Dm Bb C G Kau sebar benih anggun jiwamu Dm Bb C G D Namun kau tiada menuai buah cintaku Am E Yang ada hanya sekuntum rindu Kembali ke: Reff (*) Malam-malamku bagai malam seribu bintang Yang terbentang di angkasa bila kau disini Tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi Yang s`lalu tersaji di satu sisi hati Kembali ke: (*) 2x, Reff (2x) A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la..



(Tribunnews.com)