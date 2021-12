Chord Gitar dan Lirik Lagu Natal di Hatiku - Nikita ft Wawan Yap: Indahnya Natal di Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu rohani Natal di Hatiku yang dinyanyikan oleh Nikita ft Wawan Yap.

Lagu rohani kristen Natal di Hatiku merupakan lagu pujian yang telah dinyanyikan dalam banyak versi.

Akan tetapi, yang paling populer adalah versi Nikita dan Wawan YAP.

Lagu Natal di Hatiku sangat cocok dinyanyikan pada perayaan Natal.

Chord gitar dan lirik lagu Natal di Hatiku

Intro :

G Am G/B Em D G

C D Eb G/D D7



Verse :

G Am G/B Em D G

Se-per-ti pa -lu -ngan

C G/B Am D

Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan

G Am G/B C A/C#

Se-per-ti emas kemenyan dan mur

G/D A/C# D

Biar hidupku berkenan pada-Mu



(Repeat x2)



Chorus :

G D/F# Em Bm C G/B|

Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu

Am D

Lahir di hatiku

G D/F# Em Bm C G/B

Hanya bersama-Mu Yesus kurasakan selalu

Am D G

Indahnya Natal di hatiku



Interlude :

G Am G/B Em

D G C D



Verse



Chorus x2



Bridge :

C D7/C B Em

Bersama paduan suara surga ku bernyanyi

C D Em

Kemuliaan di tempat maha tinggi

C D7/C B Em

Dan damai sejahtera di antara manusia

C Am D

Yang hidupnya berkenan kepada-Mu



Chorus x2



Am D Em D/F# G

Indahnya Natal di hatiku

Am D

Indahnya Natal di hatiku



Ending :

G Am G/B Em D G

G/B C D C/E

Am Dsus4 G

