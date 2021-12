Chord Gitar Lagu ILU IMU - Hati Band: I Love You and I Miss You, Lagi-lagi Ku Nggak Bisa Tidur

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul ILU IMU ( I Love You, I Miss You) dalam artikel berikut ini.

Lagu ILU IMU dipopulerkan oleh grup musik Hati Band.

Pertama kali dirilis pada 2013, lagu ILU IMU masuk dalam daftar album bertajuk Selalu Menemani.

Kini lagu ILU IMU viral di aplikasi TikTok dengan kutipan lirik: i love you and i miss you, lagi-lagi ku nggak bisa tidur, lagi-lagi ku nggak bisa makan.

Chord Gitar Lagu ILU IMU - Hati Band:

Intro: Dm A Bb A Gm Dm Bb A Dm

Dm A

A awalnya teman biasa

A Dm

B biasa menjadi suka

Dm A

C cantik parasmu menggoda

A Dm

D detak jantung berbicara

Gm Dm

Dirimu yang kupuja dirimu membuat ku jatuh cinta

Gm A Dm

inginku mengatakan i love u dan i miss u

Reff:

Gm

lagi-lagi ku nggak bisa tidur

C F

lagi-lagi ku nggak bisa makan

Bb Gm

pikiranku selalu melayang

A Dm

wajahmu pun selalu terbayang

Gm

lagi-lagi ku nggak bisa tidur

C F

lagi-lagi ku nggak bisa makan

Bb Gm

besok lusa akan kukatakan

A Dm Bb-A-A-Dm A Bb A

bahwa aku mencintai kamu

Back Begin Song, Reff

Interlude : Dm Gm Dm Gm Bb A

Gm C F Bb Gm E A

Video klip Lagu ILU IMU - Hati Band:

