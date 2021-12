Dimaz Andrean Ceritakan Usahanya Jadi Sosok Pastor dalam Series Lukas: The Journey of an Altar Boy

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktor, Dimaz Andrean mendapat tantangan baru dengan menjadi sosok romo atau pastor dalam web series terbarunya.

Demi bisa memerankan sosok pastor di series 'Lukas: The Journey of an Altar Boy', Dimaz melakukan banyak riset sebelum mulai proses readin

Ini jadi kali perdana bagi Dimaz memerankan tokoh agama dan membuatnya tertarik untuk ikut terlibat di project tersebut.

"Yang pasti cerita dan karakter, peran romo ini membuat saya tertarik karena saya belum pernah memerankan sebagai seorang romo Katolik. Jadi kayanya asyik kalo saya peranin. Jadi semuanya asyik sih," ungkap Dimaz Andrean dalam jumpa pers virtual, Rabu (22/12/2021).

"Banyak hal mulai dari lewat internet, Google, YouTube, dan lain-lain. Saya juga mengambil waktu kosong saya untuk observasi ke gereja ketemu dengan Romo setempat dan orang-orang yang kebetulan di daerah sana tuh ada keseluruhan tetangga sekitar kanan kirinya itu umat Katholik jadi banyak hal yang saya lihat," tutur Dimaz.

Selama observasi langsung, Dimaz merasa sangat senang karena mendapat ilmu baru untuk sosok romo yang akan ia perankan.

"Malah bahagia saya, karena saya punya ruang di mana saya bisa bermain di dalamnya," ungkap Dimaz.

"Alhamdulillah saya gak pernah kepikiran oh bakal sulit nih karakter atau bakal gampang nih. Jadi pasrah aja, begitu saya dapat karakter yang ingin saya mainkan, jalanin," kenangnya lagi.

Series tersebut akan dihadirkan untuk menyambut Hari Natal yang jatuh pada 25 Desember 2021 mendatang di platform Vision+.