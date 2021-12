Chord Wong Sepele - Ndarboy Genk dari Kunci C, Jujur Sedih Uripku Koyo Mengkene

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Wong Sepele dari Ndarboy Genk.

Chord Ndarboy Genk - Wong Sepele

Intro: C Fm C Fm

Am G F G



C G/B Am Em

Duh abote, kahanane uripku

F C

Kudu nandang loro

Dm G Dm G

Dipandang sesisih moto..



(*)

C G/B Am Em

Yen takdire, kudu dikuat-kuatke

F C

Aku mung wong sepele

Dm G

Kudu kuat atine..



Am

Kadang pingin ngeluh

Em

Naliko kentekan eluh

F

Kodrate manungso

C G

Kui pancen bedo-bedo..



Am

Dedel duwel ati

Em

Nompo kasunyatan iki

F Dm

Kudu tak tambani

G C

Kanggo jalani.. uripku iki..



Reff:

G C

Jujur.. sedih uripku koyo mengkene

Dm G C

Sugih waras durung tau tak rasake..

G C Am

Urip.. dewe tresno raono sing gape

D G

Kudu sabar mung dianggep wong sepele..



(#)

F G

Mlaku we kadang kesandung

Em Am

Ara ono sing nulung

Dm G C

Tangise ning ati raiso tak bendung...



Musik: C Fm C Fm

Am G F G



Back to: (*), (#) 2x

(End)

F G

Aku pancen wong sepele

Em Am

Nanging bakal tak buktekke

Dm G C

Dadi uwong ojo seneng nyepelekke...

(Tribunnews.com)