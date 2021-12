Dimaz Andrean Tidak Kesulitan Jadi Romo di Serial Lukas: The Journey of an Altar Boy

Laporan Wartawam Wartakotalive.com,Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Bintang FTV Dimaz Andrean begitu senang ketika menerima tawaran series original Vision+, yang bertajuk Lukas: The Journey of an Altar Boy, karya sutradara Jay Sukmo.

Mengapa tidak, rasa senang Dimaz Andrean dikarenakan ia bisa memberikan sebuah hiburan dan tontonan kepada masyarakat, menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, lewat series original Vision+ Lukas: The Journey of an Altar Boy.

Series Lukas: The Journey of an Altar Boy rencananya akan tayang di aplikasi streaming Vision+ pada 24 Desember 2021.

Dimaz Andrean mengaku dirinya berperan sebagai Romo. Ia mengaku karakter yang ia bintangi sangatvmenarik dan belum pernah ia mainkan.

"Pas ditawarin kayanya asyik kalau saya peranin. Jadi semuanya asyik sih,” kata Dimaz Andrean ditemui di kantor Vision+, di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, belum lama ini.

Guna mendalami perannya sebagai Romo, pria 34 tahun itu tidak hanya belajar dari skenario saja. Ia pun harus melakukan riset dari internet dan media sosial.

"Observasinya banyak hal mulai dari lewat internet, Google, YouTube, dan lain-lain. Saya juga mengambil waktu kosong saya untuk observasi ke gereja ketemu dengan Romo setempat," ucapnya.

"Jadi disana tuh ada keseluruhan tetangga sekitar kanan kirinya itu umat Katholik jadi banyak hal yang saya lihat," sambungnya.

Selama mendalami karakter Romo katolik, suami Novita Triutama Dewi itu tidak kesulitan dan justru malaj bahagia, karena ia mendapatkan banyak ilmu.