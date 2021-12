Escape Room Hingga Spiderman: Far From Home SiapTemani Libur Natal dan Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan film box office siap menemani liburan akhir tahun para pecinta film di Indonesia.

Film-film blockbuster seperti Dune, Don't Breathe 2, Escape Room: Tournament of Champions dan Spider-man: Far from Home siap disaksikan secara streaming di platform Catchplay+.

Tak hanya film Hollywood, film Indonesia yang dibintangi Reza Rahadian yakni 'Thw Gift' dan Assalammualaikum Calon Imam juga bisa dinikmati.

"Kami senang situasi pandemi sudah menjadi jauh lebih baik. Dengan pulihnya operasi produksi film dan hiburan," kata Novy Fadillah Sudradjat selaku perwakilan dari Catchplay+ kepada awak media, Jumat (24/12/2021).

"Kami mengharapkan ada lebih banyak konten baru dan menarik untuk koleksi film kami di tahun 2022," lanjutnya.

Deretan filn tersebut dihadirkan secara streaming untuk memenuhi kebutuhan para pecinta film yang belum bisa pergi ke bioskop.

Film-film tersebut sudah bisa disaksikan secara streaming mulai 23 Desember 2021 bersama dengan deretan film blockbuster lainnya.