Chord Gitar dan Lirik Lagu Penipu Hati - Tata Janeeta: Sebagai Penipu Hati Kau Telah Gagal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Penipu Hati yang dipopulerkan oleh Tata Janeeta.

Lagu ini dirilis pada tahun 2014 dan kini tengah viral di aplikasi TikTok.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Penipu Hati - Tata Janeeta

Intro: Am F C Em



Am F C

Kau katakan kau tak ingin

Em

Membagi hatimu

Am F C

Tapi ternyata kau yang ingin

Em

Menduakan aku

Am F C

Sedikit banyak aku

Em

Bisa merasakannya



Am F

Dari sikapmu dari tingkahmu

Em

Padaku



Int. Am F C Em



Am F C

Tak usah kau berakting lagi

Em

Di depan mataku

Am F C

Berulah-ulah yang tak penting

Em

Cari perhatianku

Am F C

Sudah ku putuskan

Em

Ku kan meninggalkan mu

Am F C

Agar kau tau aku tak sudi

Em

Untuk kau sakiti



Reff:

Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

kau telah gagal

Dm G Em

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Solo : F Am F Am F C Em



Am F C

Kau katakan kau tak ingin

Em

Membagi hatimu

Am F C

Tapi ternyata kau yang ingin

Em

Menduakan aku



Reff2 :

Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

Kau telah gagal

Dm G C

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

Kau telah gagal

Dm G C

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Outro : F Am

