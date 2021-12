Jadwal Film TV Spesial Natal Hari Minggu, 26 Desember 2021: My Stupid Boss 2 dan Exit di Trans 7

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal tayangan film di televisi nasional spesial liburan Natal, Minggu (26/12/2021) dalam artikel ini.

Dalam rangka liburan Natal 2021, sejumlah film menarik akan disajikan oleh televisi nasional.

Baik film Indonesia maupun tayangan box office dari mancanegara.

Di SCTV, akan tayang film Orang Kaya Baru yang dibintangi oleh Lukman Sardi dan Cut Mini pukul 12.00 WIB.

Baca juga: Sinopsis Film Ready Player One, Kisah Perburuan Telur Paskah di OASIS

Baca juga: 5 Film Tema Natal yang Cocok Ditonton Bersama Keluarga: Klaus, Polar Express hingga Arthur Christmas

Sementara itu di Trans 7, ada film My Stupid Boss 2 dan K-movievaganza: Exit.

Malam hari, TRANS TV menyuguhkan film The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring dan The Matrix Revolutions.

Berikut ini kumpulan tayangan film spesial libur natal di berbagai televisi nasional yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

SCTV

Orang Kaya Baru

Jam tayang: 12.00 WIB