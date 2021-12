Sinopsis Film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Tayang Malam Ini di TransTV

Poster The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, yang akan tayang malam ini, Minggu (26/12/2021) di TransTV pukul 21.00 WIB.

Film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring berkisah tentang perjalanan Hobbit dan kedelapan temannya untuk menghancurkan cincin yang kuat dan menyelamatkan negara tersebut dari Pangeran Kegelapan Sauron.

Sutradara film ini adalah Peter Jackson

Sementara itu, penulis film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring adalah J.R.R. Tolkien, Fran Walsh dan Philippa Boyens.

Berdurasi 178 menit, film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring dirilis pada 6 Februari 2002 di Indonesia.

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Elijah Wood, Ian McKellen dan Orlando Bloom.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring dikutip dari Imdb.com, Minggu (26/12/2021).

Pada zaman kuno, para pandai besi Peri, dan Sauron, Pangeran Kegelapan membuat cincin yang memiliki kekuatan.

Salah satu cincin tersebut diberi kekuatan sehingga dapat memerintah cincin lainnya.

Namun, cincin tersebut diambil.