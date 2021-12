TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik dari lagu yang berjudul Roman Picisan.

Lagu tersebut dirilis pada 2000 dan dipopulerkan oleh grup band Dewa 19.

Lirik lagu dan Chord Roman Picisan - Dewa 19

Am E Tatap matamu bagai busur panah Am E Yang kau lepaskan ke jantung hatiku Dm Bb C G Meski kau simpan cintamu masih Dm Bb C G D Tetap nafasmu wangi hiasi suasana Am E Saat ku kecup manis bibirmu Reff: A C#m Em Dm Cintaku tak harus miliki dirimu A C#m Em Dm Meski perih mengiris iris segala janji Am E Aku berdansa di ujung gelisah Am E Di iringi syahdu lembut lakumu Dm Bb C G Kau sebar benih anggun jiwamu Dm Bb C G D Namun kau tiada menuai buah cintaku Am E Yang ada hanya sekuntum rindu Kembali ke: Reff (*) Malam-malamku bagai malam seribu bintang Yang terbentang di angkasa bila kau disini Tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi Yang s`lalu tersaji di satu sisi hati Kembali ke: (*) 2x, Reff (2x) A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la..





