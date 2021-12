Chord Gitar Lagu Penipu Hati - Tata Janeeta, Kunci dari Am: Sebagai Penipu Hati Kau Telah Gagal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu berjudul Penipu Hati yang dipopulerkan oleh Tata Janeeta.

Video klip lagu ini telah diunggah di kanal YouTube Tata Janeeta.

Hingga Senin (27/12/2021) telah ditonton lebih dari 15 juta kali.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Penipu Hati - Tata Janeeta:

Intro: Am F C Em



Am F C

Kau katakan kau tak ingin

Em

Membagi hatimu

Am F C

Tapi ternyata kau yang ingin

Em

Menduakan aku

Am F C

Sedikit banyak aku

Em

Bisa merasakannya



Am F

Dari sikapmu dari tingkahmu

Em

Padaku



Int. Am F C Em



Am F C

Tak usah kau berakting lagi

Em

Di depan mataku

Am F C

Berulah-ulah yang tak penting

Em

Cari perhatianku

Am F C

Sudah ku putuskan

Em

Ku kan meninggalkan mu

Am F C

Agar kau tau aku tak sudi

Em

Untuk kau sakiti



Reff:

Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

kau telah gagal

Dm G Em

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Solo : F Am F Am F C Em



Am F C

Kau katakan kau tak ingin

Em

Membagi hatimu

Am F C

Tapi ternyata kau yang ingin

Em

Menduakan aku



Reff2 :

Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

Kau telah gagal

Dm G C

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Am Em

Sebagai penipu hati

F G Am

Kau telah gagal

Dm G C

Membodohi ku seperti yang lain

Am Em

Andai telat ku sadari

F G Am

Ku kan lebih sakit hati

Dm G F

Untung saja lebih cepat ku tau



Outro : F Am

(Tribunnews.com)

