Chord Gitar dan Lirik Lagu Kali Kedua - Raisa, dari Kunci D: Cukup Sekali Saja, Aku Pernah Merasa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kali Kedua, yang dipopulerkan oleh Raisa Andriana.

Raisa merilis lagu Kali Kedua pada 2016.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk "Handmade".

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Usai di Sini - Raisa, dari Kunci D: Lebih Baik Kita Usai di Sini

(Ilustrasi) Chord Gitar dan Lirik Kali Kedua - Raisa (Freepik)

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Monsters - Katie Sky ft Timeflies: I See Your Monsters, I See Your Pain

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kali Kedua - Raisa

Intro : D D D G

hem..

D G

Jika wangimu saja bisa

A D C#m

Memindahkan duniaku

Bm Em

Maka cintamu pasti bisa

D F#m Am

Mengubah jalan hidupku

(*)

Gm

Cukup sekali saja

C

Aku pernah merasa

F C

Betapa menyiksa

Dm

Kehilanganmu..

Gm

Kau tak terganti

F A#

Kau yang selalu ku nanti

G C

Takkan ku lepas lagi

Chorus :

A#

Pegang tanganku

C F C Dm

Bersama jatuh cinta.. oooo..

Gm

Kali kedua

F A# Am

Pada yang sama.. ooo..

D G

Jika senyummu saja bisa

A D C#m

Mencuri detak jantungku

Bm Em

Maka pelukanmu yang bisa

D F#m Am

Menyapu seluruh hatiku..



==> Kembali ke : (*)

Chorus :

A#

Pegang tanganku

C F C Dm

Bersama jatuh cinta.. oooo..

Gm

Kali kedua

F A# C

Pada yang sama.. ooo..

F C

Satukan hati Tanpa perduli

F C

Kedua kali Kita bersama lagi

Chorus :

A#

Pegang tanganku

C F C Dm

Bersama jatuh cinta.. oooo..

Gm

Kali kedua

F A#

Pada yang sama..

C

Sama indahnya

A#

Pegang tanganku

C F C Dm

Bersama jatuh cinta.. oooo..

Gm

Kali kedua

F A#

Pada yang sama..

C F

Sama indahnya..aa

Baca juga: Chord Gitar Penipu Hati - Tata Janeeta: Sebagai Penipu Hati, Kau Telah Gagal

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar