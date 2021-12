Chord Gitar Kau Cantik Hari ini - Lobow: Lama Sudah Tak Kulihat

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Kau Cantik Hari ini dari Lobow.

Chord Gitar Kau Cantik Hari Ini - Lobow

[intro] G Em C Bm Am D



G D Em

lama sudah tak kulihat

C Bm Am

kau yang dulu ku mau

G D Em

kadang ingat kadang tidak

C Bm Am

bagaimana dirimu



[reff]

G D Am

kau cantik hari ini

G D Am

dan aku suka

G D Am

kau lain sekali

G D Am

dan aku suka



G D Em

entah ada angin apa

C Bm Am

kau berdiri di sana

G D Em

berhenti aliran darahku

C Bm Am

kau menatap mataku



F G

takkan ku biarkan lagi

F D

kau menghilang dari kehidupanku



[interlude] G Em G C 4x

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Siapakah Dirimu - Lobow: Kita Jalan Bersama, Tapi Aku Tak Mengenal

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Salah - Lobow: Sepanjang Perjalanan Cintamu

(Tribunnews.com)