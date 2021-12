Ivan Gunawan Marah Pada Boy William, Penyebabnya Boneka yang Dianggapnya Sebagai Anak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ivan Gunawan secara tiba-tiba mengumumkan sudah memiliki dua anak yang diberi nama Miracle dan Marvel.

Namun, keduanya itu hanya sebuah boneka yang mirip dengan bayi manusia.

Ivan Gunawan secara sadar mengatakan bahwa keduanya itu adalah bayi manusia.

Bahkan ia sempat marah pada Boy William ketika Boy menyebut keduanya hanya sebuah boneka.

"Have you lost your mind?" tanya Boy William dikutip Tribunnews.com dari YouTube Pribadinya yang diunggah Selasa (28/12/2021).

Ivan Gunawan mengumumkan kelahiran putra pertamanya. (Instagram @ivan_gunawan)

"Nggak aku masih sadar kok, banyak orang yang bilang aku stres, aku halu," jawab Ivan Gunawan santai.

Ivan pun mempersilahkan Boy untuk menggendong kedua boneka tersebut dan memintanya untuk berhati-hati.

"Mau gendong nggak? Pegang kepalanya, hati-hati ya karena kan dia masih bayi," kata Ivan Gunawan.

Boy William pun heran dengan sikap Ivan padanya yang seolah sedang menggendong bayi sebenarnya.

"Ini apa?" kata Boy William.

Boy William tak bisa membendung air matanya menyesali perbuatannya yang pernah merebut pacar teman artis. (Instagram @boywilliam17)

"Bayi gue," balas Ivan Gunawan.

Boy masih terus meyakinkan Ivan bahwa yang ia bawa adalah dua buah boneka bukan anak.

"Gue guyur wine ya lo dari tadi bilang boneka boneka mulu, it's a baby," kata Ivan Gunawan dengan nada tinggi.

Entah darimana, Ivan Gunawan tiba-tiba mengakui dua buah boneka sebagai anaknya yang suatu hari nanti akan tumbuh dewasa.