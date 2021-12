Vakum 6 Tahun, Ajang We Can Be Winner Langsung Dibanjiri Peserta Saat Kembali Digelar

Cherrybelle bersama tim produksi dari ajang We Can Be Winner beberapa tahun lalu.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ajang pencarian bakat We Can Be Winner akan kembali hadir setelah sempat vakum 6 tahun.

Diperkirakan sudah ada 2.000 pendaftar perempuan dengan usia antara 18 hingga 23 tahun untuk bisa tergabung ke dalam girlband.

Peserta kali ini berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat dengan peserta terbanyak, Jawa Tengah, dan yang terjauh ada Sorong, Papua.

Tak hanya dari dalam negeri, audisi kali ini juga diikuti dengan peserta yang berasal dari Malaysia, Singapura, hingga Amerika Serikat.

"Pandemi Covid-19 memang membuat kita tidak bisa ke mana-mana, tetapi jangan sampai menghentikannya kita untuk berkarya," kata Teguh Sanjaya sebagai creator dari We Can Be Winner kepada awak media, Rabu (29/12/2021).

"Dengan pesatnya perkembangan media sosial, hal ini menyebabkan generasi muda hanya mengejarnya popularitas dalam bentuk angka followers, ini bahaya. Seharusnya mereka memperlihatkan karya dan bakat," tuturnya.

Peserta audisi akan menampilkan bakat terbaiknya melalui siaran langsung secara Over the Top (OTT) selama 10 menit dan disaksikan oleh para juri.

Sekedat informasi, dari ajang We Can Be Winner lahir girlband Cherrybelle. Kini ajang tersebut mencari group musik untuk mengulang kesuksesan Cherrybelle.