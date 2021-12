Lirik Lagu dan Chord Roman Picisan - Dewa 19: Malam-malamku Bagai Malam Seribu Bintang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu berjudul Roman Picisan dari grup musik Dewa 19.

Diketahui lagu dengan judul Roman Picisan dirilis pada 2000 silam.

Lagu tersebut masuk dalam album kelima milik Dewa 19, bertajuk Bintang Lima.

Chord gitar dan lirik lagu Roman Picisan - Dewa 19:

Am E Tatap matamu bagai busur panah Am E Yang kau lepaskan ke jantung hatiku Dm Bb C G Meski kau simpan cintamu masih Dm Bb C G D Tetap nafasmu wangi hiasi suasana Am E Saat ku kecup manis bibirmu Reff: A C#m Em Dm Cintaku tak harus miliki dirimu A C#m Em Dm Meski perih mengiris iris segala janji Am E Aku berdansa di ujung gelisah Am E Di iringi syahdu lembut lakumu Dm Bb C G Kau sebar benih anggun jiwamu Dm Bb C G D Namun kau tiada menuai buah cintaku Am E Yang ada hanya sekuntum rindu Kembali ke: Reff (*) Malam-malamku bagai malam seribu bintang Yang terbentang di angkasa bila kau disini Tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi Yang s`lalu tersaji di satu sisi hati Kembali ke: (*) 2x, Reff (2x) A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la.. Em Dm Sya... la... la... la... la... la.. A C#m Sya... la... la... la... la... la..



