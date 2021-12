Shani JKT48 Hingga Nirina Zubir Akui Tersentuh dengan Film Backstage

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deretan selebriti dan musisi memberikan komentar mereka pada film 'Backstage'.

Mulai dari member JKT48, hingga aktris ternama yakni Nirina Zubir merasa tersentuh dengan film yang dibintangi oleh Vanesha Prescilla dan Sissy Priscillia.

Dua member JKT48 yakni Shani dan Eli, mengaku alur cerita pada film Backstage sangat related dengan mereka.

"Aku kayak merasa menjadi bagian film Backstage, karena latar ceritanya mirip-mirip dengan yang kita rasakan sebagai member Jkt 48. Jadi related semua, bagaimana rasanya dipanggung, bagaimana suasana di backstage. Apalagi ini berhubungan dengan keluarga ya, tentang kakak adik," jelas Eli JKT48 di kawasan Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Vanesha Prescilla dan Sissy Priscillia usai jumpa pers perilisan poster dan trailer film Backstage di Metropole XXI Jakarta Pusat, Kamis (7/10/2021). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

"Iyaa related banget ya sama kami, kayak kegiatannya diatas panggung dan dibelakang panggung. Dari awal sampai akhir ga bosen nontonnya. Emosinya dapat, senangnya, sedihnya ada, rasa keluarganya ada. Dan boomnya diendingnya, benar-benar keren banget sih," timpal Shani JKT48.

Bagi Nirina Zubir film ini sangat menyentuh dirinya, terutama terkait hubungan antara kakak dan adik.

"Film ini sangat menyentuh sekali apalagi kamu memiliki kakak atau adik kesayangan. This movie is for you okay. Alur ceritanya menyenangkan, everyone played so good and it's such heart warming movie," ungkap Nirina.

Yuriko Angeline yang sudah menyaksikan film itu tak bisa menahan air matanya sejak awal film.

"Tadi benar-benar dari awal sudah nangis. Karena aku kan tidak merasakan punya sosok figur kakak, adik, atau saudara kandung. Jadi, pas nonton di film ini, kayak emosional banget. Dari awal sampai akhir dibuat mewek," ungkap Yuriko Angeline.

Film produksi dari Paragon Pictures dan Ideosource Entertaimen mulai tayang di bioskop tanggal 30 Desember 2021.

Film inipun mendapatkan respon positif dari selebritis tanah air, diantaranya adalah Eli dan Shani JKT 48, Nirina Zubir, dan Yuriko Angelne, yang sudah menonton film garapan sutradara Guntur Soeharjanto ini.

Bersamaan dengan tayang di bioskop mulai tanggal 30 Desember 2021, film Backstage juga mengadakan nonton bareng pemain Backstage dengan ticket hanya Rp 10 ribu.

Rencananya acara nonton bareng ini akan digelar dibeberapa wilayah diantaranya, XXI Blok M Square dan Kalibata pada tanggal 30 Desember, XXI Tangcity dan Supermall Karawaci tanggal 31 Desember, XXI City Plaza Jatinegara dan CGV Cinemas Slipi Jaya tanggal 1 Januari 2022, XXI Resinda Park Mall Karawang tanggal 2 Januari, XXI Mega Bekasi dan Metropolitan tanggal 3 Januari, XXI Depok dan CGV Cinemas Depok Mall tanggal 4 Januari, dan masih banyak lagi.