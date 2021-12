Andien Tak Menyangka Bisa Bertahan di Industri Musik Selama 21 Tahun

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Tanah Air, Andien Aisyah mengucapkan rasa syukur atas karir cemerlangnya selama ini, khususnya sepanjang 2021.

Menurutnya, banyak lika-liku yang harus ia hadapi sebagai seorang musisi. Ia pun bersyukur bisa melewati itu semua selama 21 tahun di industri musik.

"Guys sejujurnya, it hasn’t been an easy journey for me as a singer bisa melangkah terus sampai di usia karier ke-21 ini," tulis Andien, dikutip Tribunnews, Jumat (31/12/2021).

Baca juga: Berita Foto : Alunan Musik dari Instrumen Bahan Daur Ulang

Baca juga: Peringati Hari Ibu, Penyanyi Andien Bikin Tagar #AkrabSamaIbu Populer di Instagram Story

Tahun ini, Andien mengaku banyak hal tak terduga selama perjalanan kariernya.

Andien meyakini kalau bermusik adalah bagian dari kebutuhan jiwanya. Hal tersebut menjadi alasan utamanya untuk terus berkarya.

"Banyak hal yang aku nggak tau, nggak nyangka, dan nggak prepare.. Satu hal yang aku tau pasti adalah: aku harus tetep berkarya. Karena itu kebutuhan jiwaku untuk bersuara dan bercerita," ungkap Andien.

Kendati demikian, pencapaiannya selama ini bukanlah ia raih hanya seorang diri, melainkan bantuan dari berbagai pihak.

Tak lupa, Andien menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang ia dapat selama ini.

"Jadi, aku mau bilang terimakasih banyak ya. Udah mau jalan bersamaku dan mendengarkan musikku selama ini, khususnya di 2021 di mana semua masih beradaptasi," ujarnya.

"I would not make it without your support. Thank you from the deepest part of my heart, Love yous. POV last slide: What do you wanna hear from me next year?," pungkas Andien.