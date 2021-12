Chord Gitar Sahabat Dulu - Prinsa Mandagie OST Layangan Putus: Bila Salah Beri Maaf Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Sahabat Dulu, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Prinsa Mandagie.

Lagu berjudul Sahabat Dulu pertama kali dirilis pada 1 Desember 2021 di kanal YouTube MD Music.

Lagu Sahabat Dulu yang dinyanyikan oleh Prinsa Mandagie ini viral setelah potongan film Layangan Putus bermunculan di berbagai sosial media, terutama TikTok.

Lagu Sahabat Dulu dari Prinsa Mandagie ini merupakan original soundtrack (OST) dari film series berjudul Layangan Putus yang dibintangi oleh Reza Rahadian, Putri Marino dan Anya Geraldine.

Chord Gitar Sahabat Dulu - Prinsa Mandagie:

[Intro]



C G/B Am

Am G F

C G/B Am

Aku salah apa

Am G F

Ku tak paham cinta

Dm Bb G

Bolehkah kau jelaskan dulu

C G/B Am

Mengapa ku rasa

Am G F

Kau jauh berbeda

Dm Bb G

Bukan seperti saat pertama



[Reff]



C F G

Bila salah beri maaf untukku

Em Am G D

Jangan pergi tinggalkanku

Dm G

Ku masih ingin cintamu

C F G -F

Ajari aku apapun kau mau

Em Am G D

Asal jangan tentang bagaimana

Dm G C

Ku harus hidup tanpa kamu

C C/B Am

Apa ada dia?

Am G F

Hingga kau melupa

Dm Bb G

Akulah yang selalu setia



[Reff]



C F G -F

Bila salah beri maaf untukku

Em Am G D

Jangan lantas pergi tinggalkan ku

Dm G

Ku masih ingin cintamu

C F G -F

Ajari aku apapun kau mau

Em Am G D

Asal jangan tentang bagaimana

Dm G C

Ku harus hidup tanpa kamu

C-G/B-Am E

Ku rindu seperti sedia kala kita

G D

Berjalan penuh cinta

Dm G -A

Kuingin cinta kita bahagia



[Reff]



F#m Bm

(Jangan lantas pergi)

A E Em A

(Tinggalkanku) D G A -G

Bila salah beri maaf untukku

F#m Bm A E

Jangan lantas pergi tinggalkan ku

Em A

Ku masih ingin cintamu

C F G -F

Ajari aku apapun kau mau

Em Am G D

Asal jangan tentang bagaimana

Dm A D G

Ku harus hidup tanpa kamu

G A D

Tak akan ku sakiti kamu

Video Klip Sahabat Dulu - Prinsa Mandagie:

(Tribunnews.com)



