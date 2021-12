Gangga Mascoditos Dan Deva Deffa Gustiawan Masih Bisa Berkarya Dengan Fantasy 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok penyanyi duo asal Malang, yang menamakan dirinya Fantasy masih bisa berkarya meski dalam situasi pandemi yang terjadi saat ini dengan merilis single “Romantika Remaja”.

Fantasy sendiri dibentuk oleh Gangga Mascoditos atau akrab disapa Dito (Lead Gitar,Bass, Piano, Keyboard) dan Deva Deffa Gustiawan (Vocal Gitar) saat masih duduk di bangku SMU.

Awalnya, mereka berformat full band dan sering menjuarai ajang lomba band di Surabaya saat itu.

Karena kesibukan masing-masing personil, kini formasi Fantasy tinggal berdua yang tersisa, yaitu Dito dan Deva. Mereka berdua sepakat untuk kembali berkolaborasi dengan merilis single 'Romantika Remaja'.

Menurut Dito lagu ini sebetulnya sudah ia diciptakan cukup lama, dimana lirik dan lagu ini diciptakan oleh Dito dibantu Deva yang sesekali memberi masukan untuk liriknya.

“Lagu ini secara garis besarnya aku yang buat, kemudian aku tunjukkan ke Deva, dan Deva memberikan masukan soal liriknya. Karena kebetulan kita selain satu SMU juga tinggalnya bertetangga, jadi tiap malem bisa ngumpul bikin lagu bareng," ungkap Dito kepada awak media melalui percakapan telpon, Jumat (31/12/21).

Lebih lanjut Dito menambahkan bahwa secara lirik lagu ini bertutur tentang cinta pada pandangan pertama, yaitu tentang kisah dua anak manusia yang saling jatuh cinta, dibalut dengan musik yang mereka namakan Retro.

“Lirik lagu ini berkisah tentang cowok dan cewek yang saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian untuk genrenya kami menyebutnya Retro,” tambah Dokter Hewan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Deffa menjelaskan bahwa lagu ini sebenarnya sudah diciptakan cukup lama sejak mereka SMU, banyak dipengaruhi oleh musik yang setiap hari kita dengar.

"Mungkin kita terlalu teracuni oleh The Beatles, Queen, Bee Gees, Air Supply dan masih banyak lagi. Bukan berarti kita tidak suka dengan musik kekinian. Kita juga punya banyak lagu yang non retro. Spirit dari beat dan melodi dari lagu band-band populer tersebut benar-benar penuh kharisma buat kita. Terlebih lagi setelah kita pelajari lagi biopik perjuangan band legend tersebut yang "from no one become some one". That's crazy. Itu yang selalu menginspirasi kita," papar Deffa.