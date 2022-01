Chord dan Lirik Rahasia Hati - Nidji: Alam Sadarku, Alam Mimpiku, Semua Milikmu Andai Kau tahu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu Rahasia Hati yang dipopulerkan band Nidji, dilengkapi dengan lirik dan video klip.

Dirilis pada tahun 2014, lagu ini masuk dalam album Nidji berjudul King of Soundtrack.

Rahasia Hati juga menjadi lagu original soundtrack (OST) dari Film 5 Cm.

Lagu Rahasia Hati menceritakan seseorang yang memendam perasaan kepada sosok yang dicintai.

Berikut Chord Gitar Rahasia Hati - Nidji, Kunci Mulai G:

Intro: G C G C

G C G C

Kucoba merangkai kata cinta

Am D Am D

Walaupun ku bukanlah pujangga

G C G C

Yang bisa tuliskan kata-kata yang indah

Am D Am D

Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan

C G Bm

I wanna love you like the hurricane

C G Em

I wanna love you like the mountain rain

C

So wild, so pure

Am D

so strong and crazy for you

G C

Andai matamu melihat aku

G C

Terungkap semua isi hatiku

Am

Alam sadarku alam mimpiku

Bm

Semua milikmu andai kau tahu

C D

Andai kau tahu rahasia cintaku

interlude: G C