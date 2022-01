Chord Gitar Buka Semangat Baru - Ello, Barry, Ipang, & Lala Karmela, Lagu Penyemangat Awal Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Buka Semangat Baru yang dipopulerkan oleh Ello, Ipang, Barry, dan Lala.

Lagu Buka Semangat Baru dirilis pada tahun 2011 dan masuk dalam album Lala Karmela bertajuk Kamu, Aku, Cinta.

Lagu Buka Semangat Baru cocok untuk dinyanyikan sebagai lagu penyemangat awal Tahun Baru 2022.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Buka Semangat Baru.

[intro] C Dm F C 2x



C Dm

hello teman semua ayo kita sambut

F C

hari baru telah tiba

C Dm

apa yang kurasakan ku ingin engkau tahu

F C

dan berbagi bersama

[chorus]

C

buka kita buka hari yang baru

Dm

sebagai semangat langkah ke depan

F C

jadi pribadi baru

C

buka kita buka jalan yang baru

Dm

tebarkan senyum wajah gembira

F G C

dalam suasana baru

C

bukalah bukalah semangat baru

Dm

bukalah bukalah semangat baru

F C

bukalah bukalah semangat baru

[rap] C Dm F C

coba diam walau hanya tuk sejenak,

dengarkan kata dari s’gala yang ku ucap,

ku jelang pagi ini nikmati damai di hati,

dalam waktu penuh arti karena aku dicintai,

ku ingat kemarin suasana tak bersemangat,

namun kini ku jalani dan semua rasanya tepat,

bersama kita coba wujudkan harapan,

membuka jalan dalam ‘gapai setiap tujuan.

C Dm

mentari bersinar selalu

F C

ini yang ku minta penuh semangat tertawa

C Dm

bersamamu teman semua

F C

karena ini saatnya kita nyanyi bersama

[chorus]

C

buka kita buka hari yang baru

Dm

sebagai semangat langkah ke depan

F C

jadi pribadi baru

C

buka kita buka jalan yang baru

Dm

tebarkan senyum wajah gembira

F G C

dalam suasana baru

C Dm

dengarkan hatimu pastikan pilihanmu

F C

esok mentari kan datang bawa sejuta harapan

C Dm

kita jumpa di sana berbagi bersama

F C

dan kita tahu pelangi yang satukan kita

[chorus]

C

buka kita buka hari yang baru

Dm

sebagai semangat langkah ke depan

F C

jadi pribadi baru

C

buka kita buka jalan yang baru

Dm

tebarkan senyum wajah gembira

F G C

dalam suasana baru

C

bukalah bukalah semangat baru

Dm

bukalah bukalah semangat baru

F C

bukalah bukalah semangat baru

C

bukalah bukalah semangat baru

Dm

bukalah bukalah semangat baru

F C

bukalah bukalah semangat baru

Am

bukalah bukalah semangat baru

Dm

bukalah bukalah semangat baru

F G C

bukalah semangat baru

[outro] C Dm F C

