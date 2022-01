Chord Gitar dan Lirik Lagu Sadis - Afgan: Terlalu Sadis Caramu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Sadis dari Afgan dalam artikel berikut ini.

Sadis merupakan salah satu lagu dalam album perdana Afgan bertajuk Confession No.1 yang dirilis pada 2008.

Berikut Sadis - Afgan:

E B C#m B

terlalu sadis caramu

A G#m F#m B

menjadikan diriku

G# C# F#m

pelampiasan cintamu

A E C#m

agar dia kembali padamu

F#m B E

tanpa peduli sakitnya aku



E B C#m B

tega niannya caramu

A G#m F#m B

menyingkirkan diriku

G# C# F#m

dari percintaan ini

A E C#m

agar dia kembali padamu

F#m B E

tanpa peduli sakitnya aku



[Chorus]

E G#m A C#m B F#

semoga tuhan membalas semua yang terjadi

A G#m Cm C#m B

kepadaku suatu saat nanti

E G#m A C#m B F#

hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya

A G#m Adim7 C#m B

hanya aku tempatmu kembali

A Am

sebagai cintamu



G#m F#m B



E

hanya aku tempatmu kembali



Bm A Am B



E G#m A C#m B F#

semoga tuhan membalas semua yang terjadi

A G#m Adim7 C#m B

kepadaku suatu saat nanti

F Am Bb Dm C G

hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya

Bb Am Bbdim7 Dm C

hanya aku tempatmu kembali



[Interlude]

F Am Bb Dm C G

Bb Am Bbdim7 Dm C



F Am Bb Dm C G

hingga kau sadari sesungguhnya yang kau punya

Bb Am Bbdim7 Dm C

hanya aku... hooo....

Bb Bbm F

Sebagai cintamu

