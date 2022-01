Chord Kemana Angin Berhembus - Padi: Aku Takkan Tergoyahkan Aku Pasti Akan Kembali

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kemana Angin Berhembus, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang bernama Padi Reborn.

Lagu Kemana Angin Berhembus ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, dirilis pada 2001 silam.

Lagu berdurasi 2,53 menit ini diciptakan oleh sang vokalis, Fadly.

Chord Kemana Angin Berhembus - Padi

Intro : C G Am G 2x



D C G

Kemanapun angin berhembus menuntun langkahku

D C G

Memahat takdir hidupku disini

D C G

Masih tertinggal wangi yang sempat engkau titipkan

D C G

Mengharumi kisah hidupku ini



Reff I :

Em A C G

Meski ku terbang jauh melintasi sang waktu

Em A C D

Kemanapun angin berhembus ku pasti akan kembali



Interlude : C G Am G Am G Am G



D C G

Ku lukiskan indah wajahmu dihamparan awan

D C G

Biar tak jemuh ku pandangi selalu

D C G

Ku biarkan semua cintamu membius jiwaku

D C G

Yang memaksaku merindukan dirimu



Reff II :

Em A C G

Meski langit memikatku dengan sejuta senyum

Em A

Aku takkan tergoyahkan

C D G

Aku pasti akan kembali



Interlude : C D Em D C D Em A

Balik ke Reff I, Reff II

Coda : C G Am G 2x





Baca juga: Chord Semua Tak Sama - Padi Reborn: Waktu Berjalan Lambat Mengiring

Baca juga: Chord Gitar Lagu Seperti Kekasihku - Padi, Kunci Mudah Dimainkan dari F

Baca juga: Chord Sesuatu yang Indah - Padi: Kini Aku Temukan Telah Aku Dapatkan

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya