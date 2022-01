Robby Purba Kini Sudah Kembali ke Rumah Usai Jalani Operasi Tumor Payudara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Robby Purba sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit usai menjalani operasi tumor payudara.

Kabar bahagia tersebut dibagikan ya dalam unggahan di akun Instagram miliknya.

Robby Purba memposting beberapa momen dirinya yang sudah keluar dari rumah sakit dan bertemu sanak keluarga.

"Let's Go Home... And Next!," tulis Robby di Instagram, Sabtu (1/1/2022).

Tak lupa, presenter sekaligus aktor tersebut mengucapkan terima kasih pada seluruh keluarga, kerabat dan masyarakat Indonesia yang telah mendoakan dan memberikan perhatian padanya.

"Terima kasih buat segala perhatiannya keluarga ku, makasih semua buat SEMANGAT dan DOANYA.. teman2 di Instagram ku.. semoga 2022 kita selalu mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah SWT Amin," tutup Robby Purba.

Sebelumnya, Robby Purba mendadak bagikan kabar mengejutkan soal kondisi kesehatannya yang terkulai lemah.

Beberapa waktu lalu, Robby Purba mengunggah potretnya dengan pakaian rumah sakit serta wajah yang pucat pasi.

Bahkan, potret tersebut dibanjiri doa oleh deretan artis Tanah Air. Usut punya usut, artis Robby Purba mengalami penyakit tumor payudara.

Penyakit yang langka diderita oleh pria itu rupanya menyerang tubuh Robby Purba.

"PRIA dengan TUMOR PAYUDARA. Bisakah? Alhamdulillah ternyata bisa, lagian apa sih yang Allah gak bisa, nah abang yang beruntung nih.. kasus yang jarang terjadi kepada pria," ungkap Robby.

Sebelum mengetahui penyakitnya tersebut, Robby Purba sempat merasakan nyeri dada selama 9 bulan terakhir.