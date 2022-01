Buntut Dugaan Skandal Junior Roberts dan Gabriella Ekaputri, Penulis 'Geez and Ann' Angkat Bicara

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam proses syuting series Geez and Ann, muncul dugaan skandal percintaan yang melibatkan para pemainnya.

Usai Hanggi curhat dirinya diselingkuhi oleh Junior Roberts yang juga membintangi series tersebut, kini muncul polemik baru.

Beredar foto Junior Roberts sedang bermesraan dengan Gabriella Eka Putri yang juga adalah sahabat dari Hanggini.

Baca juga: Sinopsis Film Geez & Ann, Kisah Cinta Anak Muda Semasa SMA, Diangkat dari Novel Populer

Baca juga: Junior Roberts Diduga Terlibat Skandal Baru, Tsana Luapkan Kekecewaan: Im Sorry

Nadhifa Allya Tsana sebagai penulis novel 'Geez and Ann' menyampaikan rasa kecewanya setelah video kabar tersebut beredar.

"Penginnya diem tapi kayaknya aku perlu ngaku kalau aku emang kecewa

dan marah," ujar Tsana di sosial medianya, dikutip Tribunnews.com, Senin (3/1/2022).

Geez & Ann diangkat dari novel populer berjudul sama yang ditulis Rintik Sedu alias Nadhifa Allya Tsana. (Netflix)

"Makanya kalo mau ngapa-ngapain mbok dipikir dulu, orang lain ikut rugi, projectnya yang dapet image jelek, mikir," tegasnya.

Tsana pun meminta maaf pada para penggemar karyanya yang dibuat kecewa oleh tindakan dari Junior Roberts.

"Aku selalu hati-hati supaya karyaku bisa sampai ke kalian dengan baik. Aku

sebisa mungkin menghindari hal-hal viral

karena tiap kali bikin apa pun yang aku pikirin cuma kalian dan untuk kalian. terus begin sekarang," tutur Tsana.

"Aku tau kalian suka sekali ceritanya, of course, petualangan pertama kita. Bahkan kalian menerima dia (Junior Roberts) meski kalian tadinya penginnya yang lain. Kalian gak pernah protes dan selalu have fun jadi ini tetap salahku, maaf kalau kecewa, i'm sorry," ungkapnya.

Ini bukan kali pertama Junior Roberts terlibat skandal yang membuatnya dihujat warganet, khususnya para penggemar.

Sebelum ini, Junior Roberts dikabarkan berselingkuh dengan Rebecca Klopper di saat dirinya sedang menjalin hubungan asmara dengan Hanggini.

Hingga kini belum ada klarifikasi dari Junior Roberts terkait dugaan skandal percintaan yang ia lakukan.