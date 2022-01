Film Cek Ombak hingga Film Korea The Book of Fish Tayang di Januari 2022

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM - Ada tiga film nasional yang bakal tayang di KlikFilm di Januari 2022. Di antaranya Cek Ombak, Enam Batang, dan film Ada Mertua di Rumahku".

Film "A Hero", "Mass", "Random Act Of Violence", "Luzzu", dan "The Boos of Fish" yang mendominasi penghargaan Korean Association of Film Critics Awards 2021 juga hadir di Januari.

Tak berhenti di situ, ada lebih dari 20 judul film film internasional lainnya yang hadir di KlikFilm pada bulan Januari 2022 ini.

Baca juga: Sinopsis Film Brick Mansions, Aksi Penyamaran Paul Walker untuk Mencegah Kehancuran Kota

"Tahun baru, semangat baru, dan kami akan terus memberikan yang terbaik untuk member KlikFilm. Kami akan terus memperbanyak katalog film-film festival dan film-film bagus lainnya," ujar Direktur KlikFilm, Frederica.

Berikut ini beberapa sinopsis film-film terbaru KlikFilm yang hadir dibulan Januari 2021 ini:

Cek Ombak

Cek Ombak adalah film yang disutradarai oleh Suroso MYS di bawah rumah produksi independen, Merpati Film.

Film ini merupakan adaptasi dari novel berjudul sama di platform Kwikku karya Rina F. Ryanie.

Film yang dibintangi oleh Bryan Domano dan Hanggini ini, menceritakan tentang Igo dan Kika ingin mengaku di depan orangtuanya masing-masing bahwa mereka pacaran.