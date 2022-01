Penyanyi Nindy Ellesse Meninggal Dunia, Sebelumnya Jalani Kemoterapi karena Kanker Payudara 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Industri musik tanah air tengah berduka, dikarenakan penyanyi Nindy Ellesse Laoh meninggal dunia, Senin (3/1/2022).

Kabar meninggalnya Nindy Ellese Laoh beredar di instagram.

Penyanyi Lita Zen pun jug ikut mengumumkan kabar kepergian sahabatnya di media sosial.

"Gone but never forgotten. Rest in peace dear friend @nindy_ellesse you'll be with me forever " tulis Lita Zen dalam unggahan foto Nindy Ellese di instagram, dikutip Wartakotalive, Senin pagi.

Akun instagram Seniman Nusantara juga mengumumkan kabar meninggalnya Nindy Ellesse.

"Jakarta, 2 Januari 2022. 'Tuhan Selalu Hadir' - Nindy Ellesse. Yang kami kasihi terima kasih sudah menjadi berkat untuk Seniman Nusantara, untuk Indonesia. Cahayamu akan selalu bersinar," tulis akun instagram seniman nusantara.

Menurut informasi yang dihimpun tim Wartakotalive (Tribunnews.com Network) dari instagram anaknya, Timmy Laoh bahwa Nindy Ellesse meninggal dunia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 2 Januari 2022.

"(Nindy Ellesse) Akan disemayamkan di rumah duka RS MRCCC Siloam Semanggi," tulis sebuah flyer yang diunggay Timmy Laoh di instagram.

Rencananya, Nindy Ellesse akan dimakamkan di Pemakakan San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/1/2022).

Sebelum meninggal dunia, Nindy Ellesse dikabarkan mengidap kanker payudara.

Kabarnya Nindy Ellesse sudah menjalani operasi dan kemoterapi.

Karena sudah mendapat tindakan, Nindy Ellesse dikabarkan sudah sembuh dari kanker payudara.