Pertama Kali Nyatakan Cinta, Vincent Verhaag Ditolak, Jessica Iskandar Kala Itu Hanya Ingin Berteman

TRIBUNNEWS.COM - Vincent Verhaag hidup bahagia usai menikahi Jessica Iskandar. Bahkan mereka saat ini tengah menanti kelahiran anak kedua.

Namun, sebelum itu ada peristiwa yang tak diketahui banyak orang. Ternyata Vincent Verhaag pernah ditolak Jessica Iskandar saat pertama kali nyatakan cinta.

Hal itu diketahui saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag menjawab sejumlah pertanyaan dari netizen.

Vincent menceritakan momen saat ia ditolak Jessica Iskandar.

Baca juga: Vincent Verhaag Ungkap Perubahan Sikap Jessica Iskandar selama Hamil: Lebih Kalem, Lebih Bahagia

Vincent mengaku baru memberanikan diri menyatakan cinta pada Jessica setelah pendekatan selama sekitar tujuh bulan.

Vincent Verhaag mencium pipi Jessica Iskandar (Instagram @inijedar)

"Temenan dulu, enam sampai tujuh bulan, di situ ya udah aku ajak dia nge-lunch, aku menyatakan perasaanku di hari itu," ujar Vincent dikutip Kompas.com di kanal YouTube Jessica Iskandar, Senin (3/1/2022).

Sayangnya, Jessica menolak cintanya. Saat itu Jessica mengatakan, ia belum mau berpacaran.

Baca juga: Jessica Iskandar Dituding Hamil Sebelum Menikah dengan Vincent Verhaag, Ini Respon Sang Kakak

"Terus ditolak, dia bilangnya mau berteman dulu tapi enggak tahu masa depannya. Enggak apa-apa intinya aku sudah menyatakan perasaanku dan selanjutnya Tuhan yang punya rencana," kata Vincent.

Meski begitu, Vincent tak masalah. Sebab saat itu ia hanya tulus mengungkapkan perasaannya ke Jessica tanpa berharap lebih.

"Kita berteman juga seru. I just want to tell you aku punya perasaan buat kamu, kayak gitu aja. Aku menyatakan aku punya perasaaan sama kamu biar kamu juga tahu," ucap Vincent.